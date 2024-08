Das Wetter: meist sonnig, bis 33 Grad, später Gewitter

Das Wetter in Bayern: viel Sonnenschein bei 28 bis 33 Grad, später örtliche, teils heftige Gewitter. Im Lauf der Nacht teilweise aufklaren, Tiefstwerte 18 bis 15 Grad. Auch morgen und am Freitag meist mehr Sonne als Wolken, mit Schauern und Gewittern am ehesten im Süden. Am Samstag vielerorts bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen, etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 16:00 Uhr