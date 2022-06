Das Wetter: meist sonnig, bis 28 Grad

Nachrichtenarchiv - 21.06.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, später am westlichen Alpenrand leichte Gewitterneigung, 23 bis 28 Grad. In der Nacht im Süden örtlich Gewitter, Tiefstwerte 18 bis 10 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Morgen unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Donnerstag viel Sonne. Am Freitag wechselhaft mit Regen und Gewittern; tagsüber Höchstwerte zwischen 23 und 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2022 16:00 Uhr