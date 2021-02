Nachrichtenarchiv - 21.02.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bis Mittag gebietsweise zäher Nebel und Hochnebel, ansonsten sonnig bei Höchstwerten von 10 bis 17 Grad. In der Nacht klar, örtlich Nebel; Tiefstwerte um 0 Grad. Die Aussichten: Weiterhin sonniges Wetter, vormittags in manchen Niederungen neblig-trüb. Höchstwerte 9 bis 18 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.02.2021 10:00 Uhr