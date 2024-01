Das Wetter: Meist sonnig, bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist ungetrübter Sonnenschein. Tageshöchsttemperaturen zwischen 3 und 10 Grad. In der Nacht sternenklar, Tiefstwerte um -3 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen weiter meist freundlich. Am Mittwoch in Nordbayern bewölkt, im Süden weiter überwiegend sonnig. Tageshöchsttemperaturen zwischen 5 und 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 13:00 Uhr