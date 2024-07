Das Wetter: Meist sonnig bei maximal 28 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei 28 bis 32 Grad. Später sind an den Alpen lokale Gewitter möglich. Dort bleibt es in der Nacht unbeständig mit gewittrigem Regen. Tiefsttemperaturen bis 15 Grad. Am Wochenende teils länger sonnig, teils bewölkt, gebietsweise gewittriger Regen. Höchstwerte zwischen 25 und 32 Grad. Am Montag wechselhaft und kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 15:00 Uhr