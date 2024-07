Das Wetter: Meist sonnig bei maximal 27 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, ab dem Nachmittag bis teils in die Nacht an den Alpen Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 31 Grad, in der Nacht Abkühlung auf Tiefstwerte um 17 Grad. Am Wochenende teils länger sonnig, teils bewölkt; gebietsweise gewittrige Regenfälle bei 25 bis 32 Grad. Am Montag überwiegend bewölkt mit örtlichen Schauern und Gewittern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.07.2024 10:45 Uhr