Das Wetter: Meist sonnig bei maximal 20 bis 23 Grad

Straßburg: Bei seiner Grundsatzrede vor dem EU-Parlament hat Bundeskanzler Scholz dem russischen Präsidenten Putin militärisches "Machtgehabe" vorgeworfen. Putin lasse in Moskau an diesem 9. Mai seine Soldaten, Panzer und Raketen aufmarschieren, sagte Scholz mit Blick auf die Moskauer Militärparade zum Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland. Scholz rief die Europäer auf, sich davon nicht einschüchtern zu lassen und standhaft zu bleiben. Niemand wolle zurück in die Zeit, als in Europa das Recht des Stärkeren galt und als kleinere Länder sich größeren zu fügen hatten, so Scholz. Freiheit müsse ein Grundrecht aller bleiben. Der Kanzler warb in seiner Rede außerdem für eine zügige Reform des EU-Asylsystems, weitere Freihandelsabkommen und eine Erweiterung der EU.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2023 13:00 Uhr