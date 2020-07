Das Wetter: Meist sonnig bei bis zu 27 Grad

Deutschlands EU-Beitrag steigt deutlich

Brüssel: Deutschland muss nach der Einigung auf das neue Haushalts- und Finanzpaket deutlich mehr Geld in den gemeinsamen EU-Haushalt einzahlen. Wie es aus Regierungskreisen heißt, ist mit einem jährlichen Plus von zehn Milliarden Euro brutto zu rechnen - das sind gut 33 Prozent mehr als bisher. Die Einigung auf dem EU-Gipfel gestern war von den Staats- und Regierungschefs als großer Erfolg gefeiert worden. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte gestern Abend in den ARD-Tagesthemen, zum ersten Mal sei die Kommission nun in der Lage, Kredite aufzunehmen und in den Modernisierungsprozess zu investieren. Das Paket enthält ein Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Corona-Krise. Es ist gesplittet in 360 Milliarden Euro an Krediten und 390 Milliarden Euro, die von den Empfängerstaaten nicht zurückgezahlt werden müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2020 06:00 Uhr