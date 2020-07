Nachrichtenarchiv - 22.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, nur in Alpennähe unbeständig mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Sommerlich warm bei Höchstwerten von 22 bis 27 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Freitag weiter viel Sonne und nur vereinzelt Gewitter, vor allem in Alpennähe. Am Samstag freundlich, nur selten Schauer, Werte bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2020 06:00 Uhr