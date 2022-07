Das Wetter: Meist sonnig bei 32 bis 37 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.07.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig, im weiteren Verlauf in Teilen Frankens und an den Alpen Gewitter möglich. Erwärmung auf 32 bis 37 Grad. In der Nacht in Süd- und Ostbayern teils gewittriger Regen bei 19 bis 16 Grad. In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. In der Nähe der Alpen mitunter Schauer und Gewitter. Tageshöchstwerte zwischen 23 und 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2022 17:00 Uhr