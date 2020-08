Nachrichtenarchiv - 16.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ist es überwiegend sonnig bei 26 bis 30 Grad, nur in Richtung Oberpfalz sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Die weiteren Aussichten: Morgen wird es wechselhaft mit Schauern und Gewittern, es kühlt ab auf 20 bis 26 Grad. In den kommenden Tagen weiterhin unbeständig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2020 06:00 Uhr