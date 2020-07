Nachrichtenarchiv - 20.07.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig bei maximal 25 bis 30 Grad, am Nachmittag nördlich des Mains einzelne Schauer. In der Nacht klar bei Werten um 14 Grad. Auch in den nächsten Tagen viel Sonne. In Alpennähe mitunter unbeständig mit Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte 21 bis 28 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.07.2020 09:45 Uhr