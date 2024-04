Das Wetter: Meist sonnig bei 23 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute wird es meist sonnig bei Höchtstwerten zwischen 23 und 28 Grad. Kommende Nacht klar, Abkühlung auf Werte um 10 Grad. Die Aussichten: Es bleibt überwiegend sonnig und warm, erst am Dienstag von Westen her Schauer und wieder kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 06:00 Uhr