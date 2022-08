Das Wetter: meist sonnig bei 22 bis 28 Grad

Angriffe im Nahen Osten halten an

Gaza: Die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und radikal-islamischen Palästinensern halten den dritten Tag in Folge an. Zeugenangaben zufolge heulten am Morgen Sirenen in israelischen Gemeinden westlich von Jerusalem - zudem seien Explosionen zu hören gewesen. Bereits am Freitag und Samstag hatte der sogenannte "Islamische Dschihad" Hunderte Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Die meisten davon wurden nach Angaben des Militärs abgefangen. Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen kamen bislang mindestens 29 Palästinenser ums Leben - unter ihnen auch zwei führende Kommandeure des Islamischen Dschihads. Die Organisation ist die zweitstärkste militärische Kraft im Gazastreifen nach der Hamas. 15 ihrer Kämpfer wurden nach israelischen Angaben bei Angriffen getötet. Im Westjordanland wurden zudem insgesamt 40 Mitglieder festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2022 09:00 Uhr