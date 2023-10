Das Wetter: Meist sonnig bei 22 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonnenschein, die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad. In der Nacht klar oder leicht bewölkt mit Tiefsttemperaturen um 11 Grad. Die Aussichten: Morgen im Norden teils sonnig, teils wolkig mit vereinzelt Schauern, im Süden überwiegend sonnig. Am Freitag in ganz Bayern Sonne, nur ganz im Norden ist Regen möglich. Ab dem Wochenende zunehmend wechselhaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2023 14:00 Uhr