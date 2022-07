Das Wetter: Meist sonnig bei 21 bis 27 Grad

Biden betont Engagement im Nahen Osten

Dschidda: Am letzten Tag seiner Nahost-Reise ist US-Präsident Biden mit dem irakischen Regierungschef al-Kadhimi zusammengetroffen. Dabei versicherte Biden, dass die USA die Demokratie im Irak unterstützen wollen. Al-Khadimi wiederum dankte für die US-Hilfe im Kampf gegen Terrorgruppen. Biden nimmt in Saudi-Arabien am Treffen des Golf-Kooperationsrates teil. In seiner Rede erklärte er, dass sich die USA im Nahen Osten weiter engagieren würden. Man werde nicht weggehen und ein Vakuum hinterlassen, das von China, Russland oder dem Iran ausgefüllt werde, betonte der US-Präsident. Die Zukunft gehöre den Staaten, "deren Bürger ihre Anführer kritisieren können, ohne Angst vor Repressalien haben zu müssen", so Biden weiter. Saudi-Arabien ist die letzte Station seiner ersten Nahost-Reise. Vorher war er in Israel und im Westjordanland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2022 15:00 Uhr