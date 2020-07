Das Wetter: Meist sonnig bei 21 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute gibt es viel Sonnenschein. Nur in Alpennähe Wolken, vereinzelt auch Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad im Landkreis Hof und 27 Grad an der Donau. In der Nacht kühlt es auf 12 Grad ab. Die Aussichten bis Samstag: Überwiegend sonnig. In Alpennähe, am Freitag auch in Niederbayern einzelne Schauer und Gewitter, am Samstag ist es meist trocken. 21 bis 28 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.07.2020 09:45 Uhr