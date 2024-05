Das Wetter: Meist sonnig bei 19 bis 26 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist sonnig. Ganz im Westen, in den Alpen und im Bayerischen Wald vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. In der Nacht klart es oft auf bei Tiefstwerten um 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Sonnig mit leichter Schauer- und Gewitterneigung besonders an den Alpen bei 19 bis 26 Grad. Ab Mittwoch wechselhafter. Tiefstwerte in den Nächten 14 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2024 12:00 Uhr