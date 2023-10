Das Wetter: meist sonnig, bei 19 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Tagsüber viel Sonne. Nur östlich der Mittelgebirge halten sich am Vormittag noch wenige Wolkenfelder. Die Luft erwärmt sich auf 19 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten. Weiterhin oft sonnig. Am Donnerstag wird es in Nordbayern unbeständig mit Regen. Es bleibt mild bei bis zu 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 06:00 Uhr