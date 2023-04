Meldungsarchiv - 22.04.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 19 bis 23 Grad, am Abend im Westen örtliche Schauer und Gewitter. In der Nacht zeitweise Regen, Tiefstwerte 12 bis 8 Grad. Morgen bei 15 bis 20 Grad wechselhaft und auch in den folgenden Tagen unbeständig und wieder etwas kühler bei 8 bis 14 Grad . Die nächtlichen Tiefsttemperaturen erreichen 9 bis 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2023 15:00 Uhr