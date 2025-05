Das Wetter: Meist sonnig bei 16 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig bei 16 bis 24 Grad. An den Alpen später mehr Wolken, zwischen Allgäu und Karwendel auch Schauer oder Gewitter. Morgen und am Mittwoch unverändert freundlich, an den Alpen örtlich Regen bei 17 bis 25 Grad. Am Donnerstag erst freundlich, am Nachmittag unbeständig.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 12.05.2025 15:00 Uhr