Das Wetter: Meist Regen bei 9 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute viele Wolken mit Regen. Am Nachmittag wird es im Norden trocken und ab und zu scheint die Sonne. Lebhafter Wind. Höchstwerte 9 bis 13 Grad. Morgen und am Freitag bleibt es im Norden trocken mit etwas Sonne. Im Süden überwiegen die Wolken, in Alpennähe und in Niederbayern regnet es gelegentlich. Am Samstag zunächst im Süden sonnige Abschnitte, sonst Wolken und Regen. Höchstens 10 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2022 09:00 Uhr