Nachrichtenarchiv - 30.11.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vielerorts klar, örtlich Nebel, dazu frostig bei -2 bis -6 Grad. Tagsüber erst neblig, dann sonnig, Höchstwerte 0 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen bei ähnlichen Temperaturen stark bewölkt, am Dienstag Schnee.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.11.2020 03:00 Uhr