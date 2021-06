Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vielerorts recht freundlich, später im Süden einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 23 bis 28 Grad. In der Nacht kaum noch Regen und Tiefstwerte um 14 Grad. Morgen Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer. Am Sonntag und Montag sonnig. Tiefstwerte 16 bis 10 Grad, tagsüber 21 bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 06:00 Uhr