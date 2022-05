Das Wetter: Meist freundlich, in Alpennähe Regen, bis 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Nord- und Ostbayern überwiegend freundlich, in Alpennähe teils gewittrige Regenfälle. Höchstwerte 20 bis 24 Grad. In der Nacht vielerorts aufklarend und Abkühlung auf 13 bis 5 Grad. Morgen in den Alpen noch letzte Schauer, sonst viel Sonne. Am Sonntag in ganz Bayern sonnig und etwas wärmer als heute. Am Montag erst freundlich, am Nachmittag örtliche Gewitter bei 22 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 15:00 Uhr