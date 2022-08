Das Wetter: meist freundlich, im Osten Schauer- und Gewitterneigung; Höchstwerte 24 bis 33 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.08.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, vor allem im Süden und Westen ist es länger sonnig. Meist bleibt es trocken, nur im Osten sind Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 24 bis 32 Grad. In der Nacht meist klar bei 18 und 11 Grad. Die Aussichten: Morgen zunächst überwiegend freundlich bei 24 bis 30 Grad, in der zweiten Tageshälfte örtlich Gewitter. Am Wochenende wechselhaft und kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2022 06:00 Uhr