Das Wetter: Meist freundlich, Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich mit einigen lockeren Wolkenfeldern. Höchstwerte am Nachmittag bis 28 Grad. Kommende Nacht locker bewölkt oder länger klar; zum Morgen hin in Unterfranken etwas Regen bei um die 12 Grad. Morgen von Westen her zunehmend bewölkt, später einzelne Schauer. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch weiter viele Wolken und in Südbayern etwas Regen. Am Donnerstag wieder viel Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 10:00 Uhr