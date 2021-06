Das Wetter: Meist freundlich, Höchstwerte bei 23 bis 28 Grad

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend freundlich, ganz vereinzelt Schauer möglich. Höchstwerte 23 bis 28 Grad. Zu Beginn der Nacht am Alpenrand Schauer, sonst zunehmend klar und Abkühlung auf Werte um 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein. Morgen Temperaturen von 16 bis 24 Grad, danach 24 bis 29 Grad.

