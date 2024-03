Das Wetter: meist freundlich, bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Mit einer Mischung aus Sonne und Wolken wird es heute überwiegend freundlich und trocken. Am Abend sind in Unterfranken einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen 18 bis 23 Grad. Auch morgen gibt es mehr Sonne als Wolken, in Unter- und Oberfranken kann es zwischendurch Schauer geben. Ab Ostermontag wird es unbeständiger und kühler.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 30.03.2024 05:00 Uhr