Das Wetter: Meist freundlich, bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist freundlich mit höchstens einigen lockeren Wolkenfeldern. In Lagen oberhalb von 1.500 Metern warnt der Deutsche Wetterdienst vor orkanartigen Böen. Bis zum Nachmittag Erwärmung auf 17 bis 22 Grad. Kommende Nacht teils klar, teils bewölkt; im Westen und Norden Bayerns Regen möglich. Tiefstwerte um 7 Grad. Auch morgen meist mehr Sonne als Wolken.Tageshöchsttemperaturen morgen 17 bis 20, in den folgenden Tagen nur noch 9 bis 15 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2024 10:15 Uhr