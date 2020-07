Das Wetter: Meist freundlich bei 23 bis 28 Grad

Nachrichtenarchiv - 14.07.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten bei 22 bis 28 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar und Temperaturrückgang auf 15 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Zunächst stark bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen. Am Freitag Sonne, Wolken und nur noch ganz vereinzelte Schauer. Tageshöchstwerte 16 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2020 17:00 Uhr