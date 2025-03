Das Wetter: Meist dicht bewölkt mit Regen und Schnee bei 4 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist oft dicht bewölkt mit Regen und Schnee, nur in Franken kommt auch mal die Sonne durch. Es wird windig bei 4 bis 9 Grad. Kommende Nacht gibt es im Süden Wolken mit Regen und Schnee, im Norden bleibt es klar, Tiefstwerte plus drei bis minus drei Grad. Morgen wird es ähnlich, am Montag zeigt sich die Sonne häufiger und der Dienstag wird freundlich und trocken bei 2 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2025 06:00 Uhr