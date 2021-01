Nachrichtenarchiv - 25.01.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter: Meist bewölkt, gebietsweise Schnee, vor allem im Süden. Höchstwerte -2 bis +2 Grad. Kommende Nacht kaum Wetteränderung, Abkühlung auf Werte um -3 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen ähnlich, zunächst gelegentlich Schnee. Ab Donnerstag ergiebige Schneefälle, die bei 1 bis 7 Grad von Westen her in Regen übergehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.01.2021 10:45 Uhr