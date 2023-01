Nachrichtenarchiv - 20.01.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt, später einzelne Schneefälle. Temperaturanstieg auf minus 2 bis plus 2 Grad. Auch in der Nacht meist bewölkt und besonders in Alpennähe sowie im Südosten zeitweise Schnee. Tiefsttemperaturen um minus 4 Grad. Auch die nächsten Tage bewölkt und zeitweise Schneefall. Tageshöchstwerte zwischen minus 3 und plus 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2023 06:00 Uhr