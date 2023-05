Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Meist bewölkt, vereinzelt Schauer oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist bewölkt, ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter, in Ober- und Niederbayern sowie der Oberpfalz kurze sonnige Abschnitte. In der Nacht teils klar, teils wolkig mit Schauern, vor allem südlich der Donau. Abkühlung auf 9 bis 4 Grad. Morgen und in den nächsten Tagen weiter unbeständig. An den Alpen auch länger anhaltender Regen. Höchstwerte zwischen 11 und 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2023 17:00 Uhr