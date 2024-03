Das Wetter: meist bewölkt, vereinzelt Regen, örtlich Nebel

Das Wetter in Bayern: Am Abend überwiegend bewölkt. Vereinzelt Regen, vor allem am östlichen Alpenrand und im Süden Niederbayerns. In der Nacht bewölkt und im Süden und Osten etwas Regen, im westlichen Franken später Auflockerungen; örtlich Nebel. Tiefstwerte 5 bis 1 Grad. Morgen im Osten und Südosten viele Wolken, vereinzelt Schauer; im Westen Sonne und Wolken. Sonntag vielerorts freundlich und bis 17 Grad. Am Montag wieder mehr Wolken und etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2024 17:00 Uhr