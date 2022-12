Das Wetter: Meist bewölkt, vereinzelt Regen oder Schneeregen

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts bewölkt und vereinzelt Regen oder Schneeregen. Nur an den Alpen freundlich. Höchstwerte 2 bis 5 Grad. In der Nacht sind ebenfalls Niederschläge möglich bei Temperaturen um 0 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen oft bewölkt, ganz vereinzelt Regen oder Schnee, nur am Donnerstag in Alpennähe sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2022 12:00 Uhr