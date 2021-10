Nachrichtenarchiv - 04.10.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute viele Wolken, in Franken und Schwaben gebietsweise Regen, in Ober- und Niederbayern auch sonnig. Höchstwerte zwischen 13 Grad im Allgäu und 19 Grad im Passauer Land. Morgen bewölkt und regnerisch bei 11 bis 18 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es ähnlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2021 09:00 Uhr