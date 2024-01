Das Wetter: Meist bewölkt und zeitweise Regen

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten, vor allem im Allgäu zeitweise Regen. Stellenweise lebhafter Wind. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. In der Nacht mehr Niederschläge, Tiefstwerte 7 bis 1 Grad. Die Aussichten: Auch morgen viele Wolken und vereinzelt Regen. Am Wochenende teils trüb, teils sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 15:00 Uhr