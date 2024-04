Das Wetter: Meist bewölkt und vereinzelt Schauer bei maximal 3 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Nördlich der Donau ab und zu Auflockerungen, sonst meist bewölkt bei maximal 3 bis 9 Grad. Vor allem in Alpennähe und später auch in Franken vereinzelte Regen- und Graupelschauer, in höheren Lagen Schnee. In der Nacht überwiegend bewölkt und im Süden etwas Regen oder Schnee bei Werten um minus ein Grad. Bis Donnerstag weiterhin oft bewölkt und teils schauerartiger Regen, in höheren Lagen Schnee. Tageshöchstwerte zwischen 4 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2024 06:00 Uhr