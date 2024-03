Das Wetter: Meist bewölkt und in Alpennnähe Regen bei maximal 1 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern Stark bewölkt oder trüb und vereinzelt Regen - in Schwaben und im südlichen Oberbayern auch länger anhaltend. Im Allgäu bis in Tallagen Schnee. Temperaturen zwischen 1 und 11 Grad. In der Nacht in Schwaben und in Alpennähe bewölkt, sonst teils klar bei Werten um 2 Grad. Morgen teils bewölkt, teils länger sonnig. Freitag und Samstag nach örtlichem Nebel in ganz Bayern viel Sonne bei 5 bis 15 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2024 09:45 Uhr