Das Wetter: meist bewölkt, starker Schneefall im Allgäu

Das Wetter in Bayern: Am westlichen Alpenrand sonnig. In den Allgäuer Alpen warnt der Deutsche Wetterdienst vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen. Sonst nur wenig Schnee, später Auflockerungen in Schwaben und im westlichen Franken. Höchstwerte -5 bis 0 Grad. In der Nacht zunehmend bewölkt mit Schnee und Straßenglätte. Tiefstwerte -2 bis -10 Grad. Die Aussichten: Oft stark bewölkt und zeitweise Schnee, im Allgäu ergiebig. Am Dienstag südlich der Donau Sonne und Wolken, sonst bewölkt mit etwas Schnee oder Regen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.01.2021 15:45 Uhr