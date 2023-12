Das Wetter: Meist bewölkt, regnerisch und sehr windig

Das Wetter in Bayern: Auch am Nachmittag bewölkt und zeitweise Regen, im Osten auch länger anhaltend. Sehr windig. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in den Hochlagen der bayerischen Alpen und im Bayerischen Wald sowie vor Stark- und Dauerregen in den Allgäuer Alpen, dem Frankenwald, dem Fichtelgebirge und dem Bayerwald. Die Temperaturen: 5 bis 10 Grad. In der Nacht keine Wetteränderung, bei Werten um 5 Grad. Morgen an den Alpen freundlicher, sonst bewölkt mit gelegentlichem Regen; sehr lebhafter Wind. An den Feiertagen südlich der Donau Auflockerungen, im übrigen Bayern weiterhin bewölkt und ab und zu Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 12:00 Uhr