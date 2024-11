Das Wetter: Meist bewölkt oder trüb, Werte bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es meist bewölkt bis trüb mit etwas Regen. Nur in Alpennähe ist es überwiegend freundlich. Höchstwerte 3 bis 8 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 3 Grad. Die nächsten Tage bleibt es bleibt überwiegend bewölkt oder trüb, im Norden etwas Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2024 07:00 Uhr