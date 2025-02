Das Wetter: Meist bewölkt oder neblig. Selten Regen oder Schnee.

Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt oder trüb, nur in den Alpen weiterhin viel Sonne. Im Alpenvorland vereinzelt etwas Regen oder Schnee. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. In der Nacht örtlich Nebel, Tiefstwerte: +1 bis -6 Grad. Morgen meist trocken und neben dichten Wolken und ein paar Nebelfeldern regional auch etwas Sonne. Am Samstag und Sonntag nach örtlich zähem Nebel meist sonnig. Höchstwerte 0 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2025 10:00 Uhr