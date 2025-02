Das Wetter: Meist bewölkt oder neblig bei 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Wolkenverhangen oder neblig-trüb. Nur in den Alpen noch etwas Sonne. Im Alpenvorland regnet oder schneit es vereinzelt bei 0 bis 5 Grad. In der Nacht nur in Alpennähe oder am Bayerischen Wald Wolkenlücken, örtlich Nebel. Tiefstwerte: +1 bis -6 Grad. Morgen meist trocken, am Samstag und Sonntag nach Nebel verbreitet Sonne und bis zu 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2025 15:00 Uhr