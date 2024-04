Das Wetter: Meist bewölkt mit Regen und Graupel bei maximal 10 Grad.

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt mit Regen- und Graupelschauern, oberhalb 600 auch Schnee. Die Höchstwerte 3 bis 10 Grad. In der kommenden Nacht im Süden teils noch Regen und Schnee bei Tiefstwerten zwischen +2 und minus vier Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen teils bewölkt, im nördlichen Franken teils auch sonnig. Immer wieder Regen- und Graupelschauer, im Süden teils auch Schnee bis in die Tieflagen. Die Tageshöchstwerte 4 bis 11 Grad. Die Tiefstwerte in den kommenden Nächten plus drei bis minus fünf Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 16:00 Uhr