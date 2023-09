Das Wetter: Meist bewölkt mit Regen bei 12 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und vor allem an den Alpen länger anhaltender Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell für das Allgäu vor Starkregen und ergiebigem Dauerregen. In Franken später freundlicher, Höchstwerte 13 bis 20 Grad. Kommende Nacht im Süden zeitweise Regen, im Norden einzelne Schauer und ab und zu klar. Tiefstwerte um 9 Grad. Morgen südlich der Donau bewölkt und in Alpennähe zeitweise Regen, sonst wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und meist trocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2023 15:00 Uhr