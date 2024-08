Das Wetter: Meist bewölkt mit Regen

Das Wetter in Bayern: In Unterfranken in der Nacht klar, sonst Regen bei 17 bis 13 Grad. Am Tag in Unterfranken meist sonnig, im übrigen Freistaat viele Wolken und anfangs noch regnerisch. Am Dienstag und Mittwoch teils bewölkt, teils sonnig. In Alpennähe am Mittwoch Schauer. Höchstwerte zwischen 18 und 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 23:00 Uhr