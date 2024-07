Das Wetter: Meist bewölkt mit Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist bewölkt mit Regen vom Alpenrand bis nach Niederbayern. Nur im Westen Frankens sonnige Abschnitte. Kommende Nacht an den Alpen noch etwas Regen. Tiefstwerte von 14 bis 9 Grad. Morgen bis Mittwoch freundlich mit viel Sonnenschein am Dienstag. Ab Mittwochnachmittag Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte morgen zwischen 23 und 26 Grad, danach wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 17:00 Uhr